ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время ежедневный прирост по заражениям составляет 4,4 - 4,5 млн случаев и около 72 - 78 тысяч смертельных исходов.

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Между тем, ван Керкхове отметила, что ситуация разнится в зависимости от региона. Например, в Северной и Южной Америке идет рост числа заражений и смертей, в Европе - снижается количество заражений, но наблюдается рост смертей, в Африке - оба показателя идут на спад.

Эксперт ВОЗ выразила обеспокоенность в связи с такими данными, отметив, что пандемия длится почти два года и мир имеет все инструменты для борьбы с ней. По мнению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это говорит о том, что вирус до сих пор имеет большую энергию и потенциал.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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