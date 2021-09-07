ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19

Между тем, ван Керкхове отметила, что ситуация разнится в зависимости от региона. Например, в Северной и Южной Америке идет рост числа заражений и смертей, в Европе - снижается количество заражений, но наблюдается рост смертей, в Африке - оба показателя идут на спад.

Эксперт ВОЗ выразила обеспокоенность в связи с такими данными, отметив, что пандемия длится почти два года и мир имеет все инструменты для борьбы с ней. По мнению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это говорит о том, что вирус до сих пор имеет большую энергию и потенциал.

