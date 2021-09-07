ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато, передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время ежедневный прирост по заражениям составляет 4,4 - 4,5 млн случаев и около 72 - 78 тысяч смертельных исходов.
Между тем, ван Керкхове отметила, что ситуация разнится в зависимости от региона. Например, в Северной и Южной Америке идет рост числа заражений и смертей, в Европе - снижается количество заражений, но наблюдается рост смертей, в Африке - оба показателя идут на спад.
Эксперт ВОЗ выразила обеспокоенность в связи с такими данными, отметив, что пандемия длится почти два года и мир имеет все инструменты для борьбы с ней. По мнению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это говорит о том, что вирус до сих пор имеет большую энергию и потенциал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19
- Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы за полмиллиона долларов
- Песков: Россия будет наблюдать за действиями объявленного талибами кабмина Афганистана
- Суд смягчил наказание Платошкину
- Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра
- Биткоин рухнул на бирже почти на 10 процентов
- СМИ: Apple признала iPhone 12 устаревшими
- МТПП: Бизнес выделил ещё одну квартиру для розыгрыша в рамках «Миллиона призов»
- Кремль закроют для посетителей 10 сентября
- Меркель открыла международный автосалон в Мюнхене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru