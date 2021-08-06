Молодым тяжело. Врач рассказала об особенностях вакцинации
Молодые люди тяжелее переносят прививки от коронавируса, потому что у них иммунитет сильнее. Об этом рассказала главврач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.
После введения компонента вакцины у молодых людей появляется так называемый имунный ответ, предупредила Наталья Шиндряева. По ее словам, молодежь хуже переносит вакцинацию, поскольку сильный иммунитет ярче реагирует на препарат от COVID-19. Поэтому часто возникает высокая температура, появляются покраснения и зуд в месте введения препарата.
«У молодых гораздо сильнее имунная система, соответственно, имунный ответ, который происходит после введения антигена, он более яркий. В итоге ярче и быстрее идет формирование антител у молодых», - уверена врач.
Врач также добавила, что симптомы после вакцинации, которые проявляются у молодых людей, это естественный процесс, которого не надо бояться.
Ранее врач заявила, что COVID-19 опасен даже для молодежи. Новая коронавирусная инфекция оказалась непредсказуемой и опасной из-за того, что вирус поражает практически все органы человека.
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