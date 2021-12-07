Вирусолог: «омикрон» может стать живой вакциной

Он не исключил, что природа создала живую вакцину против коронавируса. «То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — сообщил ученый.

Он выразил мнение, что с появлением «омикрона» человечество сможет забыть про локдауны. Однако пока неясно, вытеснит ли «омикрон» другие штаммы.

Как сообщил врач Дмитрий Хубезов, штамм «омикрон» не является причиной для закрытия границ. По его словам, «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта».

