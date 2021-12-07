Вирусолог: «омикрон» может стать живой вакциной
Разновидность COVID-19 «омикрон» может стать живой вакциной, сообщает Ura.ru со ссылкой вирусолога, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова.
Он не исключил, что природа создала живую вакцину против коронавируса. «То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — сообщил ученый.
Он выразил мнение, что с появлением «омикрона» человечество сможет забыть про локдауны. Однако пока неясно, вытеснит ли «омикрон» другие штаммы.
Как сообщил врач Дмитрий Хубезов, штамм «омикрон» не является причиной для закрытия границ. По его словам, «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Вирусолог: «омикрон» может стать живой вакциной
- Пекин: дипломатов и чиновников США на Игры никто не приглашал
- В США назвали время видеозвонка Байдена и Путина
- Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»
- В Белом доме рассказали о сути предстоящего между Байденом и Путиным разговора
- В Госдуме сообщили, что введение новых ограничений из-за «омикрона» не требуется
- Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
- Следствие проверяет причастность подростка к убийству школьника в Ставрополье
- В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине
- Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru