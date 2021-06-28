Вирусолог назвал штамм «дельта» более опасным для детей

«Начинают болеть уже молодые и дети этим вирусом, потому что у них в организме меньше рецептора. Если уханьский штамм детей почти не заражал, то этот уже заражает. В этом вся его пакость», - сказал он «Радио 1».

По словам Аграновского, индийский штамм (дельта) более заразен, заразившихся им больше примерно в полтора раза, болезнь протекает тяжелее, однако более смертоносным его назвать нельзя. Вирусолог добавил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует индийский штамм примерно на 80% (уханьский – на 95%).





