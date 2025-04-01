Вирусолог: Микоплазменная пневмония поражает людей с иммунодефицитом

По ее словам, особенность микоплазмы делает ее весьма необычным возбудителем. От классических бактерий она отличается отсутствием клеточной стенки, что затрудняет воздействие на нее многих антибиотиков. От вирусов микоплазму отличает способность жить и размножаться вне клеток человека.

Эксперт отметила, что опасность микоплазмы заключается в том, что она очень легко и быстро распространяется среди людей и способна вызывать различные поражения верхних и всех дыхательных путей. Микоплазма передается при кашле, разговоре, чихании.

Микоплазменная инфекция давно известна врачам — это заболевание, которое фиксируется у множества людей круглый год, лечение включает в себя прием антимикробных препаратов. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

