Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» получит новое название

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-H» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Роспатента и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" — вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования», — говорится в сообщении.

Центр «Вектор» подал заявку на регистрацию товарного знака 18 июня, отмечает РИА ФАН.

Как отметил глава Роспатента Григорий Ивлиев, с марта прошлого года было подано более 30 заявок на новые вакцины от коронавируса, патенты получили 16 из них, сообщает телеканал «360».

