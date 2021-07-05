Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» получит новое название
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-H» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Роспатента и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
«Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" — вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования», — говорится в сообщении.
Центр «Вектор» подал заявку на регистрацию товарного знака 18 июня, отмечает РИА ФАН.
Как отметил глава Роспатента Григорий Ивлиев, с марта прошлого года было подано более 30 заявок на новые вакцины от коронавируса, патенты получили 16 из них, сообщает телеканал «360».
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