Вирусолог Альтштейн рассказал, как уменьшить риск заболеть гриппом

Помочь снизить риск заболевания гриппом может регулярное мытье рук и протирание поверхностей. Кроме того, важно стараться не находиться в толпе и носить маски (особенно это актуально для пожилых граждан, людей, имеющих проблемы с иммунитетом или хронические заболевания). Об этом заявил в интервью RT вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Кроме того, по его словам, разговоры о появлении нового варианта гриппа, способного убить человека за несколько часов, безосновательны. Вирусолог отметил, что нынешний сезон развивается как обычный сезон гриппа.

Вместе с тем Альтштейн добавил, что в России появился штамм H1N1. «В основном это то, что называлось когда-то “свиной грипп”, он уже хорошо у нас испытан», — заверил врач, подчеркнув, что заболеваемость в этом году нельзя назвать высокой.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что вирусные пневмонии опасны осложнениями, которые особенно часто встречаются у детей до двух лет и пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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