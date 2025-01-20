Вирусолог Альтштейн рассказал, как уменьшить риск заболеть гриппом

Кроме того, по его словам, разговоры о появлении нового варианта гриппа, способного убить человека за несколько часов, безосновательны. Вирусолог отметил, что нынешний сезон развивается как обычный сезон гриппа.

Вместе с тем Альтштейн добавил, что в России появился штамм H1N1. «В основном это то, что называлось когда-то “свиной грипп”, он уже хорошо у нас испытан», — заверил врач, подчеркнув, что заболеваемость в этом году нельзя назвать высокой.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что вирусные пневмонии опасны осложнениями, которые особенно часто встречаются у детей до двух лет и пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

