Врачам не платят за пап: Буцкая подсветила проблему «Школ для беременных»
Российские мужчины заинтересованы в занятиях для будущих родителей и активно их посещают, заявил НСН Татьяна Буцкая.
Занятия в «Школе для беременных» проводятся в том числе и для будущих пап, и они активно их посещают, однако врачи не получают оплату за работу с мужчинами, так как для этого пока нет четкого регламента, объяснила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
Ранее «Совет матерей» обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) подготовки будущих отцов в рамках программы «Школа для беременных». Эти курсы включены в базовый полис, однако из-за отсутствия прямого указания в нормативных актах территориальные фонды ОМС отказываются оплачивать посещение занятий будущими отцами. Буцкая пояснила, что организация намерена добиться для врачей оплаты в рамках этой программы работы не только с женщинами, но и мужчинами.
«Сами "Школы для беременных" отцам в занятиях не отказывают, они всех принимают. Несмотря на то, что у нас есть рекомендации Минздрава, о чем на этих занятиях говорить, каждый регион, каждая школа вправе расширить программу. То есть все эти занятия с отцами проводятся, где-то пап вообще отдельно собирают. Но сейчас у нас по ОМС врачам зачастую оплачивается только работа с женщинами на занятиях подготовки к родам. А та часть занятий в этих школах, которые посещают папы, врачам не оплачивается. Поэтому мы просим и занятия для пап тоже включить в оплату за счет средств обязательного медицинского страхования», — пояснила депутат.
Она отметила, что системное вовлечение мужчин в дородовую подготовку способствует повышению рождаемости, а также улучшает благополучие семей.
«Все, что относится к созданию семьи, рождению ребенка — это общая задача родителей. Самое главное, что папы с удовольствием ходят в эти школы для родителей, принимают участие в воспитании ребенка, в декреты уходят. Мы видим, что отцы принимают осознанное решение поехать на роды вместе с женой. Их обучают, как правильно участвовать в родах, какую помощь они могут оказывать. По ОМС оплачиваются занятия, где обучают правильному питанию ребенка, в частности, приверженности грудному вскармливанию. Грудное вскармливание называют четвертым этапом беременности: ребенок созревает уже снаружи, но на мамином молоке. Когда папы понимают ценность именно этого четвертого периода, в семье складывается такая обстановка, что мамы дольше кормят ребенка грудью. И если отцы посещает эти уроки, то женщинам удается на 30% дольше кормить ребенка правильно, естественно и полезно для здоровья ребенка и мамы. Соответственно, дети становятся более здоровые, защищенные от инфекций, от аллергий, с более развитой нервной системой, мамы защищены от онкологии», — рассказала Буцкая.
Ранее Татьяна Буцкая в беседе с НСН призывала развивать практику «социальных нянь». По ее мнению, такой формат снижает риски, которые возникают из-за привлечения нянь через открытые каналы поиска.
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