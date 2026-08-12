Ранее «Совет матерей» обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) подготовки будущих отцов в рамках программы «Школа для беременных». Эти курсы включены в базовый полис, однако из-за отсутствия прямого указания в нормативных актах территориальные фонды ОМС отказываются оплачивать посещение занятий будущими отцами. Буцкая пояснила, что организация намерена добиться для врачей оплаты в рамках этой программы работы не только с женщинами, но и мужчинами.

«Сами "Школы для беременных" отцам в занятиях не отказывают, они всех принимают. Несмотря на то, что у нас есть рекомендации Минздрава, о чем на этих занятиях говорить, каждый регион, каждая школа вправе расширить программу. То есть все эти занятия с отцами проводятся, где-то пап вообще отдельно собирают. Но сейчас у нас по ОМС врачам зачастую оплачивается только работа с женщинами на занятиях подготовки к родам. А та часть занятий в этих школах, которые посещают папы, врачам не оплачивается. Поэтому мы просим и занятия для пап тоже включить в оплату за счет средств обязательного медицинского страхования», — пояснила депутат.