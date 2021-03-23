Весной объемы производства вакцины «КовиВак» нарастят до 500 тысяч доз
Центр имени Чумакова весной планируют нарастить объемы производства своей вакцины от COVID-19 «КовиВак» до 500 тысяч доз, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».
Стартовые объемы препарата выйдут в гражданский оборот до конца марта. Как ожидается, до конца этого года будет произведено как минимум 10 миллионов доз.
Рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью. Такой прогноз сделал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru