Весной объемы производства вакцины «КовиВак» нарастят до 500 тысяч доз

Стартовые объемы препарата выйдут в гражданский оборот до конца марта. Как ожидается, до конца этого года будет произведено как минимум 10 миллионов доз.

Рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью. Такой прогноз сделал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

