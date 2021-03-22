«Сигнал всем нам». Милонов о вакцинации Путина

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин привьется от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что привьется от коронавируса завтра, 23 марта.

Виталий Милонов: «Мне нравится число 23, у меня день рождения 23-го, 23 февраля – День защитника Отечества, и Путин защитит себя, как руководитель нашей страны, от этой коронавирусной заразы тоже 23-го числа. Это, кстати, сигнал для всех нас. Кто до 23 марта не привился, тот уже будет идти следом за Путиным», – сказал Виталий Милонов в эфире НСН.

2

Бизнесмены не готовы делить условия труда по гендерному признаку

Российские бизнесмены не готовы работать четыре дня в неделю, большинство из них также не поддерживают разделение условий труда, пишет ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева в Москве заявила, что поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

Виталий Милонов: «Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – поделился он с НСН.

3

Байдену предрекли скорую отставку с должности президента США

Ряд американцев считают, что президент США Джо Байден может раньше положенного времени отказаться от своей должности, в том числе из-за состояния здоровья. Такое мнение выразили зрители телеканала Fox News. Также некоторые предположили, что место главы государства в этом случае займет вице-президент Камала Харрис.

Виталий Милонов: «Камала Харрис нам тоже не особо нужна, как и Джо Байден. А Джо Байден может уйти, скажем так, в силу естественной убыли, уж больно дряхлый старичок попался. Даже на лестницу не может подняться сам», – прокомментировал он в беседе с НСН.

4

Минюст Армении не исключил возможности изменения Избирательного кодекса

Правительство Армении рассматривает возможность изменения Избирательного кодекса до проведения внеочередных парламентских выборов, то есть до 20 июня.

Виталий Милонов: «Правильно, ведь существующий политический кризис явно не идет на пользу Армении. Кто-то в Турции очень даже рад, что это кризис не закончился. Пускай они быстрее проводят новые выборы, выбирают новых лидеров, и живут нормальной, стабильной, развивающейся жизнью. Мы все в этом заинтересованы», – отметил Виталий Милонов для НСН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Авторские НовостиГосдумаВиталий Милонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры