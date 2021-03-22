«Сигнал всем нам». Милонов о вакцинации Путина
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин привьется от коронавируса 23 марта
Президент России Владимир Путин заявил, что привьется от коронавируса завтра, 23 марта.
Виталий Милонов: «Мне нравится число 23, у меня день рождения 23-го, 23 февраля – День защитника Отечества, и Путин защитит себя, как руководитель нашей страны, от этой коронавирусной заразы тоже 23-го числа. Это, кстати, сигнал для всех нас. Кто до 23 марта не привился, тот уже будет идти следом за Путиным», – сказал Виталий Милонов в эфире НСН.
Бизнесмены не готовы делить условия труда по гендерному признаку
Российские бизнесмены не готовы работать четыре дня в неделю, большинство из них также не поддерживают разделение условий труда, пишет ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева в Москве заявила, что поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.
Виталий Милонов: «Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – поделился он с НСН.
Байдену предрекли скорую отставку с должности президента США
Ряд американцев считают, что президент США Джо Байден может раньше положенного времени отказаться от своей должности, в том числе из-за состояния здоровья. Такое мнение выразили зрители телеканала Fox News. Также некоторые предположили, что место главы государства в этом случае займет вице-президент Камала Харрис.
Виталий Милонов: «Камала Харрис нам тоже не особо нужна, как и Джо Байден. А Джо Байден может уйти, скажем так, в силу естественной убыли, уж больно дряхлый старичок попался. Даже на лестницу не может подняться сам», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Минюст Армении не исключил возможности изменения Избирательного кодекса
Правительство Армении рассматривает возможность изменения Избирательного кодекса до проведения внеочередных парламентских выборов, то есть до 20 июня.
Виталий Милонов: «Правильно, ведь существующий политический кризис явно не идет на пользу Армении. Кто-то в Турции очень даже рад, что это кризис не закончился. Пускай они быстрее проводят новые выборы, выбирают новых лидеров, и живут нормальной, стабильной, развивающейся жизнью. Мы все в этом заинтересованы», – отметил Виталий Милонов для НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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