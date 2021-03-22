«Сигнал всем нам». Милонов о вакцинации Путина

Виталий Милонов: «Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – поделился он с НСН.

