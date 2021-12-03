«Вектор»: существует опасность заболеть COVID-19 и Эболой одновременно

В этом случае он назвал исход «крайне неблагоприятным». По словам медика, Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.

Эксперт не исключил, что человек может заболеть одновременно и COVID-19, и Эболой. При этом предсказать результат в таком случае невозможно.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что может произойти с коронавирусом в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что в ходе мутаций вирусы могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда.

