«Вектор»: существует опасность заболеть COVID-19 и Эболой одновременно

COVID-19 не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть ими одновременно, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семёнова.

Новый случай заражения Эболой выявлен в ДР Конго

В этом случае он назвал исход «крайне неблагоприятным». По словам медика, Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.

Эксперт не исключил, что человек может заболеть одновременно и COVID-19, и Эболой. При этом предсказать результат в таком случае невозможно.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что может произойти с коронавирусом в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что в ходе мутаций вирусы могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда.

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ФОТО: pixabay.com
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