Новый случай заражения Эболой выявлен в ДР Конго
Первый после окончания предыдущей вспышки случай заражения лихорадкой Эбола выявили в Демократической республики Конго. Об этом сообщает РИА Новости на местную прессу.
Случай инфекции выявлен в городе Бени в провинции Северное Киву. По данным СМИ, зараженный 20-летний молодой человек скончался.
Отмечается, что обнаружение нового заражения может вылиться в новую эпидемию. В Конго с февраля по май текущего года прошла двенадцатая вспышка Эболы, за это время умерли шесть человек.
Эбола является острой вирусной инфекцией, поражающей как людей, так и животных.
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