Новый случай заражения Эболой выявлен в ДР Конго

Случай инфекции выявлен в городе Бени в провинции Северное Киву. По данным СМИ, зараженный 20-летний молодой человек скончался.

Отмечается, что обнаружение нового заражения может вылиться в новую эпидемию. В Конго с февраля по май текущего года прошла двенадцатая вспышка Эболы, за это время умерли шесть человек.

Эбола является острой вирусной инфекцией, поражающей как людей, так и животных.

