Новый случай заражения Эболой выявлен в ДР Конго

Первый после окончания предыдущей вспышки случай заражения лихорадкой Эбола выявили в Демократической республики Конго. Об этом сообщает РИА Новости на местную прессу.

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Случай инфекции выявлен в городе Бени в провинции Северное Киву. По данным СМИ, зараженный 20-летний молодой человек скончался.

Отмечается, что обнаружение нового заражения может вылиться в новую эпидемию. В Конго с февраля по май текущего года прошла двенадцатая вспышка Эболы, за это время умерли шесть человек.

Эбола является острой вирусной инфекцией, поражающей как людей, так и животных.

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ФОТО: Лихорадка Эбола
ТЕГИ:КонгоЛихорадка Эбола
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