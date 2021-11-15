Инфекционист рассказал о сценариях развития коронавируса
Стало известно, что может произойти с коронавирусом в долгосрочной перспективе, сообщает радио Sputnik со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.
«Атипичная пневмония и MERS – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал инфекционист.
Он напомнил, что в ходе мутаций вирусы могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда. Он привел в пример вирус Эбола, который больше не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус.
Как отметил врач, у COVID-19 есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – подчеркнул Жемчугов.
Ранее он сообщил, что иммунитет к COVID-19 у перенесших заболевание бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды. По его словам, у переболевших коронавирусом такой же, и даже более мощный иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался.
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