«Вектор» пустит вакцину в гражданский оборот до завершения ее испытаний

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен пустить часть своей вакцины от COVID-19 в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне глава центра Ринат Максютов заявил, что массовая вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором», начнется в следующем году.

«Вектор» работает над вакциной от коронавируса в виде капель для носа

Первые участники пострегистрационных испытаний получат эту вакцину от коронавируса в ноябре.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса, передает Ura.ru. По ее словам, предстоящие месяцы станут очень тяжелыми.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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