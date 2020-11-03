«Вектор» пустит вакцину в гражданский оборот до завершения ее испытаний
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен пустить часть своей вакцины от COVID-19 в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Накануне глава центра Ринат Максютов заявил, что массовая вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором», начнется в следующем году.
Первые участники пострегистрационных испытаний получат эту вакцину от коронавируса в ноябре.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса, передает Ura.ru. По ее словам, предстоящие месяцы станут очень тяжелыми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru