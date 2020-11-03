«Вектор» пустит вакцину в гражданский оборот до завершения ее испытаний

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен пустить часть своей вакцины от COVID-19 в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне глава центра Ринат Максютов заявил, что массовая вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором», начнется в следующем году.