«Вектор» работает над вакциной от коронавируса в виде капель для носа
Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжает исследования вакцины от COVID-19 в виде капель для носа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что прототип назальной вакцины уж прошел лабораторные и доклинические исследования.
В данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Центр имени Чумакова Российской академии наук 19 октября объявил о старте клинических испытаний своего препарата. Гендиректор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что испытания вакцины планируют завершить к концу 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru