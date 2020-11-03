«Вектор» работает над вакциной от коронавируса в виде капель для носа

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжает исследования вакцины от COVID-19 в виде капель для носа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что прототип назальной вакцины уж прошел лабораторные и доклинические исследования.

В данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Центр имени Чумакова Российской академии наук 19 октября объявил о старте клинических испытаний своего препарата. Гендиректор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что испытания вакцины планируют завершить к концу 2020 года.

