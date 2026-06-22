«Маркетинг – это способ познакомить аудиторию с клиникой. Но это не подменяет медицину. В конечном итоге пациенты идут к врачу, а не в клинику. Конечно, важен бренд, репутация клиники, но в конце концов все решает, насколько узкий специалист в данной клинике. На самом деле специалисты сейчас стали узкоспециализированными. То, что показывают в соцсетях, надо, как минимум, делить на два. Так что я бы не так сильно доверял рекламе. Вы идете к конкретному врачу, поэтому надо смотреть его кейсы, надо посмотреть его портфолио», - рассказал он.

Ранее Агами в пресс-центре НСН заявил, что переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже.

