«Важны кейсы»: Россиян призвали не выбирать клиники по рекламе в соцсетях
Михаил Агами заявил НСН, что маркетинг в соцсетях – это лишь способ познакомиться с клиникой, но выбирать нужно конкретного врача.
Не стоит слепо доверять рекламе стоматологических и бьюти-клиник в соцсетях и от блогеров, важно изучать портфолио и кейсы конкретного врача. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.
«Маркетинг – это способ познакомить аудиторию с клиникой. Но это не подменяет медицину. В конечном итоге пациенты идут к врачу, а не в клинику. Конечно, важен бренд, репутация клиники, но в конце концов все решает, насколько узкий специалист в данной клинике. На самом деле специалисты сейчас стали узкоспециализированными. То, что показывают в соцсетях, надо, как минимум, делить на два. Так что я бы не так сильно доверял рекламе. Вы идете к конкретному врачу, поэтому надо смотреть его кейсы, надо посмотреть его портфолио», - рассказал он.
Ранее Агами в пресс-центре НСН заявил, что переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже.
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