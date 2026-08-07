Над российскими регионами уничтожены 203 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали над Россией более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 6 августа до 8.00 мск 7 августа... перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата», - отмечает ведомство.
Военные сбили дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Саратовской, Свердловской, Тульской областями, Краснодарским и Пермским краями, Крымом, Татарстаном, Башкирией и водами Черного моря.
Ранее стало известно, что в Ростовской области нейтрализовали более 20 украинских беспилотников в трех районах, сообщает Ura.ru.
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