Над российскими регионами уничтожены 203 украинских БПЛА

«В период с 20.00 мск 6 августа до 8.00 мск 7 августа... перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата», - отмечает ведомство.

Военные сбили дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Саратовской, Свердловской, Тульской областями, Краснодарским и Пермским краями, Крымом, Татарстаном, Башкирией и водами Черного моря.

Ранее стало известно, что в Ростовской области нейтрализовали более 20 украинских беспилотников в трех районах, сообщает Ura.ru.

