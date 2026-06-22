«Уголовная ответственность за некачественное оказание косметологических и пластических услуг наступает только в случае тяжкого причинения вреда здоровью. Если нанесен вред средней тяжести, то никакая ответственность не наступает, наступает только административная ответственность – штраф до 2 тысяч рублей. Каждый год возбуждается от силы пять уголовных дел, и все они, как правило, связаны со смертью пациента. Второй прецедент в части этого огромного серого рынка – это несертифицированные препараты», - рассказал он.

Ранее Трунов раскрыл в пресс-центре НСН, что нелегальный рынок косметологии растет в год на 35% – это чудовищный бум.

