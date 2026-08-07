В России предложили создать «Спортивную карту» для молодежи

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил создать «Спортивную карту» для молодежи по аналогии с «Пушкинской картой». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Если государство успешно поддерживает культурное развитие молодежи, логично распространить этот подход и на сферу физической культуры», - отметил парламентарий.

Этот механизм позволит молодым людям посещать спортивные секции, бассейны, катки, фитнес-центры бесплатно или с хорошей скидкой. Карта должна быть максимально удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше государственных и частных организаций.

Как отметил Хамитов, инвестиции в здоровье молодых россиян - вклад в будущее всей страны, который позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения через 10-20 лет и сформировать культуру активного образа жизни.

Между тем в России анонсировали запуск пилотного проекта детской книжной карты для нуждающихся семей с детьми 3-6 лет, пишет Ura.ru.

