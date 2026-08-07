В России предложили создать «Спортивную карту» для молодежи
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил создать «Спортивную карту» для молодежи по аналогии с «Пушкинской картой». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Если государство успешно поддерживает культурное развитие молодежи, логично распространить этот подход и на сферу физической культуры», - отметил парламентарий.
Этот механизм позволит молодым людям посещать спортивные секции, бассейны, катки, фитнес-центры бесплатно или с хорошей скидкой. Карта должна быть максимально удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше государственных и частных организаций.
Как отметил Хамитов, инвестиции в здоровье молодых россиян - вклад в будущее всей страны, который позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения через 10-20 лет и сформировать культуру активного образа жизни.
Между тем в России анонсировали запуск пилотного проекта детской книжной карты для нуждающихся семей с детьми 3-6 лет, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции