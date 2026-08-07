Паслер: Три БПЛА упали на кровлю логистического центра

Свердловская область подверглась воздушной атаке украинских сил, в регионе уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщил глава области Денис Паслер.

В Екатеринбурге загорелся логистический объект Wildberries

По словам губернатора, три дрона упали на кровлю логистического центра.

«Люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание... на месте работают экстренные службы», - написал Паслер на платформе «Макс».

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил об атаке БПЛА на склад в Екатеринбурге, из помещений объекта эвакуировали 800 человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСвердловская Область

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