Паслер: Три БПЛА упали на кровлю логистического центра

По словам губернатора, три дрона упали на кровлю логистического центра.

«Люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание... на месте работают экстренные службы», - написал Паслер на платформе «Макс».

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил об атаке БПЛА на склад в Екатеринбурге, из помещений объекта эвакуировали 800 человек, пишет Ura.ru.

