Паслер: Три БПЛА упали на кровлю логистического центра
Свердловская область подверглась воздушной атаке украинских сил, в регионе уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщил глава области Денис Паслер.
По словам губернатора, три дрона упали на кровлю логистического центра.
«Люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание... на месте работают экстренные службы», - написал Паслер на платформе «Макс».
Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил об атаке БПЛА на склад в Екатеринбурге, из помещений объекта эвакуировали 800 человек, пишет Ura.ru.
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