Немецкий депутат оценил шансы российской вакцины «Спутника V» на одобрение в ЕС

Речь об этом шла на встрече представителей делегации «АдГ» с разработчиками российской вакцины «Спутник V» и с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Москве. Также ее участники обсудили различные стратегии порядка вакцинации, доступность закупочные процедуры медикаментов.

Вайдель призналась, что представители Германии получили дружеское предложение от российской стороны сделать прививку «Спутником V», но не воспользовались им.

Ранее РФПИ сообщил о начале экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Оно должно проверить отечественный препарат на соответствие стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины AstraZeneca, распространенной в странах ЕС. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

