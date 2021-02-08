Вакцинация AstraZeneca приостановлена в ЮАР из-за низкой эффективности препарата
Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения вакциной от COVID-19 AstraZeneca, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Звели Мкхизе.
По его словам, это связано с исследованием, которое показало низкую эффективность препарата от южноафриканского штамма. Как отметил министр, эффективность вакцины AstraZeneca «разочаровывает». «На протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer», - отметил Мкхизе.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом и летальных исходов пациентов с COVID в Африке растет в быстрых темпах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru