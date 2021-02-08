Вакцинация AstraZeneca приостановлена в ЮАР из-за низкой эффективности препарата

Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения вакциной от COVID-19 AstraZeneca, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Звели Мкхизе.

По его словам, это связано с исследованием, которое показало низкую эффективность препарата от южноафриканского штамма. Как отметил министр, эффективность вакцины AstraZeneca «разочаровывает». «На протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer», - отметил Мкхизе.

Вакцину AstraZeneca одобрили для использования в ЕС

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке.

По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом и летальных исходов пациентов с COVID в Африке растет в быстрых темпах.

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ФОТО: sobyanin.ru
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