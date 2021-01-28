ВОЗ опасается «страшного шторма» COVID-19 в Африке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом и летальных исходов пациентов с COVID в Африке растет в быстрых темпах. В организации считают, что новые штаммы коронавируса также могут вызвать новую волну заражений.
Отмечается, что за минувшую неделю на континенте было зарегистрировано 175 тысяч случаев заражений и более 6 тысяч смертей пациентов. За месяц прирост по заражениям вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.
ВОЗ отметила, что ведет работу по борьбе с распространением нового штамма вируса, впервые выявленного в ЮАР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru