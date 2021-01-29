Вакцину AstraZeneca одобрили для использования в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) одобрила применение в странах Евросоюза вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом в своём Twitter сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила глава Еврокомиссии, препарат получил положительную оценку Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз по договорённости. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы обеспечить вакцинами европейцев, наших соседей и партнёров по всему миру», — добавила фон дер Ляйен.

По данным клинических испытаний, средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. EMA получило заявку на регистрацию препарата 12 января. Ожидалось, что использование вакцины будет одобрено к концу месяца.

