Вакцина «Спутник V» прошла этап консультации регулятора ЕС
Лекарственный регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА – провело консультации разработчика российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагается, что после этого будет подана заявка на ее регистрацию на рынке ЕС, передает РИА Новости.
Представитель ЕМА добавил, что на данный момент в агентство не получила заявка от разработчика «Спутник V», между тем сроки получения одобрения для европейского рынка от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.
После регистрации российская вакцина сможет централизованно поставлять в Евросоюз. Сейчас заключены контракты с шестью производителями вакцин от коронавируса.
Ранее болгарские пользователи осудили руководство Евросоюза за отказ разрешить применение российской вакцины от коронавируса в ЕС, передает РИА ФАН.
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