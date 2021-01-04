Вакцина от коронавируса теперь доступная для новых групп москвичей

Запись на вакцинацию от коронавируса новых групп граждан открылась в Москве, сообщает РИА Новости.

Теперь вакцинироваться могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений различных уровней.

По словам мэра Сергея Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться свободным временем и пройти вакцинацию.

По мере поступления препарата против коронавируса список категорий для записи на прививку будет расширяться.