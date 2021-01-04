Вакцина от коронавируса теперь доступная для новых групп москвичей
Запись на вакцинацию от коронавируса новых групп граждан открылась в Москве, сообщает РИА Новости.
Теперь вакцинироваться могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений различных уровней.
По словам мэра Сергея Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться свободным временем и пройти вакцинацию.
По мере поступления препарата против коронавируса список категорий для записи на прививку будет расширяться.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.
«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.
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