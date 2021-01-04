Вакцина от коронавируса теперь доступная для новых групп москвичей

Запись на вакцинацию от коронавируса новых групп граждан открылась в Москве, сообщает РИА Новости.

Теперь вакцинироваться могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений различных уровней.

По словам мэра Сергея Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться свободным временем и пройти вакцинацию.

По мере поступления препарата против коронавируса список категорий для записи на прививку будет расширяться.

Собянин заявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.

«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМосква
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