Названы сроки выхода российской вакцины от COVID-19 для широкого потребления

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет запущена в России в ближайшее время. Об этом глава РФПИ рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы РФПИ, уже в конце октября-начале ноября российская вакцина может быть запущена в широкое применение.

Также Дмитриев сообщил о том, что более 50 стран мира заинтересовались вакциной «Спутник V». «У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — рассказал Дмитриев.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что главной целью производства вакцины будет покрытие спроса на препарат в России, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил российскую вакцину с принцем Абу-Даби.

