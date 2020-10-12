Названы сроки выхода российской вакцины от COVID-19 для широкого потребления
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет запущена в России в ближайшее время. Об этом глава РФПИ рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам главы РФПИ, уже в конце октября-начале ноября российская вакцина может быть запущена в широкое применение.
Также Дмитриев сообщил о том, что более 50 стран мира заинтересовались вакциной «Спутник V». «У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — рассказал Дмитриев.
Кроме того, глава РФПИ отметил, что главной целью производства вакцины будет покрытие спроса на препарат в России, отмечает RT.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил российскую вакцину с принцем Абу-Даби.
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