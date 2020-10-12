Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

В ходе беседы политики обсудили борьбу с распространением коронавируса, отметив важность совместных усилий, в том числе взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ.

Также Путин и Мухаммед Аль Нахайян подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства двух стран в различных областях с учётом договорённостей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента РФ в ОАЭ в октябре 2019 года. Кроме этого, разговор касался положения дел на Ближнем Востоке.

