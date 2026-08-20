Вакцина компании Moderna может привести к новой эпохе в лечении опухолей

По ее словам, положительный результат в исследовании выводит на следующий этап иммунотерапии. Вакцина впервые показала положительные результаты на поздней стадии испытаний. Вакцина в комбинации с иммунопрепаратом Keytruda снизила риск рецидива и распространения рака по сравнению с терапией без нее. Вакцина может быть доступна уже в 2027 году.

Moderna получила широкую известность благодаря своей вакцине от COVID-19.

Ранее стало известно, что в России планируют разработать три новые вакцины от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

