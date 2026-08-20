Вакцина компании Moderna может привести к новой эпохе в лечении опухолей
Вакцина компании Moderna может привести к новой эпохе в лечении плотных опухолей, в том числе меланом, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Института иммунотерапии рака имени Паркера Карен Кнудсен.
По ее словам, положительный результат в исследовании выводит на следующий этап иммунотерапии. Вакцина впервые показала положительные результаты на поздней стадии испытаний. Вакцина в комбинации с иммунопрепаратом Keytruda снизила риск рецидива и распространения рака по сравнению с терапией без нее. Вакцина может быть доступна уже в 2027 году.
Moderna получила широкую известность благодаря своей вакцине от COVID-19.
Ранее стало известно, что в России планируют разработать три новые вакцины от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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