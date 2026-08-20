Россиян обяжут с осени маркировать домашних кур
Граждан России с осени обяжут маркировать домашних птиц и отчитываться об их количестве, сообщает Klerk.ru со ссылкой на Россельхознадзор.
С 1 сентября вступают в силу новые требования по маркировке для владельцев личных подсобных хозяйств. Они распространяются на хозяйства, где содержится более 10 голов сельскохозяйственной птицы. До этой даты владельцы должны поставить ее на учет.
Требования распространяются не только на кур, но и на уток, гусей, индеек, цесарок, индоуток, перепелов, страусов и других птиц. Новые правила действуют и в отношении птицы, которую содержат для личных нужд. Для птицы предусмотрен групповой способ маркировки — наносить индивидуальный номер на курицу пока не требуется. Спецтабло необходимо закрепить на внешней стенке курятника, где содержится птица. Информация на нем должна быть хорошо различима с расстояния не менее 1,5 м.
Ранее падение производства курицы объяснили нерентабельностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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