Названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами

В среднем объем выданных наличных вырос на 4,4% по сравнению со вторым кварталом 2025 года, тогда как в этих трех регионах спрос увеличился на 20,1%, 16,6% и 16,1% соответственно. Спрос на наличность в стране растет с февраля текущего года. После традиционного январского снижения на 386,2 млрд руб. объем банкнот и монет в обращении начал увеличиваться. В целом за второй квартал 2026 года население получило через кассы и банкоматы 16,5 трлн руб., а внесло — 14,59 трлн.

Ранее «Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

