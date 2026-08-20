Названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами
Республика Тыва, Ленинградская область и Чукотский автономный округ стали регионами, которые лидируют по снятию наличных россиянами в банках и в банкоматах во втором квартале 2026 года, сообщает РБК.
В среднем объем выданных наличных вырос на 4,4% по сравнению со вторым кварталом 2025 года, тогда как в этих трех регионах спрос увеличился на 20,1%, 16,6% и 16,1% соответственно. Спрос на наличность в стране растет с февраля текущего года. После традиционного январского снижения на 386,2 млрд руб. объем банкнот и монет в обращении начал увеличиваться. В целом за второй квартал 2026 года население получило через кассы и банкоматы 16,5 трлн руб., а внесло — 14,59 трлн.
Ранее «Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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