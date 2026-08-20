В Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию
В Кремле могут отказаться от ежегодного послания президента России Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Владимира Путина в Госдуме Гарри Минха.
По его словам, в условиях спецоперации долгосрочное планирование, которое обычно закладывается в обращение главы государства, стало менее актуальным, многие решения приходится принимать, опираясь на текущую ситуацию. «Это не самоцель — выступать перед палатами. Не то время и не те задачи», - указал Минх.
Он отметил, что для начала можно убрать требование выступать с посланием ежегодно. Путин пропустил послание в 2025 году. Минх объяснил паузу особенностями текущей ситуации, а именно необходимостью реагировать на нее оперативно. Сейчас эта «ритуальная часть», по мнению представителя президента, требует большей сдержанности, и сам формат должен «быть другим».
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