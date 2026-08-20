Путину рассказали о перебоях с отоплением и водой у каждого четвертого россиянина
У 25% россиян регулярно возникают проблемы с получением коммунальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Об этом он заявил президенту Владимиру Путину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, до четверти граждан сталкиваются с перебоями по отоплению, горячей воде, другими услугами. Дополнительное недовольство населения вызывает сложность с получением перерасчета за неоказанные или некачественные услуги.
Кузнецов отметил, что данная проблема особенно проявляется при длительных авариях, в том числе вызванных атаками со стороны Украины. Он предложил в таких случаях автоматически пересчитывать плату на основании данных приборов учета или диспетчерских журналов, чтобы избавить граждан от необходимости писать заявления и оформлять дополнительные документы.
Ранее на 25% выросло количество жалоб и обращений россиян к властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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