Россияне в два раза чаще интересуются эмиграцией из-за усталости жизни в РФ

Количество обращений по поводу эмиграции выросло с 70 до 120 в день. Запросы носят срочный характер: люди хотят покинуть страну до сентября–октября, выясняют, куда можно переехать и какие документы для этого нужны.

Как заявила главный редактор проекта Александра Назарова, ключевыми причинами для эмиграции люди называют тревожную обстановку, страх новой мобилизации, усталость от жизни в РФ, а также желание найти страну, где можно спокойно жить, работать, учиться и строить планы на будущее. Еще в апреле запрос на переезд среди россиян вырос из-за блокировок зарубежных сервисов и общим ощущением, что «привычная жизнь в России становится всё менее предсказуемой». С июля рост продолжился.

Назарова указала, что в основном обращения поступают от людей младше 40 лет. Общий настрой всех этих россиян можно выразить фразой: «надо готовить запасной план».

Наиболее популярными направлениями для релокации остаются Сербия, Армения, Грузия. При этом большинство граждан теперь ищут не временное убежище, чтобы «пересидеть пару месяцев», а страну, где смогут обосноваться надолго.

Ранее в Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

