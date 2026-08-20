Россияне в два раза чаще интересуются эмиграцией из-за усталости жизни в РФ
Россияне активно ищут варианты переезда за границу, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на проект «Релокац».
Количество обращений по поводу эмиграции выросло с 70 до 120 в день. Запросы носят срочный характер: люди хотят покинуть страну до сентября–октября, выясняют, куда можно переехать и какие документы для этого нужны.
Как заявила главный редактор проекта Александра Назарова, ключевыми причинами для эмиграции люди называют тревожную обстановку, страх новой мобилизации, усталость от жизни в РФ, а также желание найти страну, где можно спокойно жить, работать, учиться и строить планы на будущее. Еще в апреле запрос на переезд среди россиян вырос из-за блокировок зарубежных сервисов и общим ощущением, что «привычная жизнь в России становится всё менее предсказуемой». С июля рост продолжился.
Назарова указала, что в основном обращения поступают от людей младше 40 лет. Общий настрой всех этих россиян можно выразить фразой: «надо готовить запасной план».
Наиболее популярными направлениями для релокации остаются Сербия, Армения, Грузия. При этом большинство граждан теперь ищут не временное убежище, чтобы «пересидеть пару месяцев», а страну, где смогут обосноваться надолго.
Ранее в Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию
- Путину рассказали о перебоях с отоплением и водой у каждого четвертого россиянина
- Россиян обяжут с осени маркировать домашних кур
- Россияне в два раза чаще интересуются эмиграцией из-за усталости жизни в РФ
- Новак: Складывается второй этап напряженной ситуации на рынке топлива
- СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Киева и области
- Сестра Ким Чен Ына прокомментировала сокращение учений США и Южной Кореи
- Экс-заместителя главы офиса Зеленского внесли в базу «Миротворца»
- Трем жителям Прикамья запретили выезд за границу из-за борщевика
- Юрист перечислил самые популярные схемы мошенничества на отдыхе