Названы самые опасные из-за клещей районы Подмосковья и Москвы

По его словам, случаи укусов также фиксируются и в Москве, которая не считается эндемичным районом. Согласно данным Роспотребнадзора, об этом сообщали посетители парков Сокольники, Лосиный остров, Измайлово, Кусково и Серебряный бор.

Эксперт указал, что для защиты от кровопийц и заболеваний, которые они переносят, следует вакцинироваться.

«Советую не слушать народные приметы... Помните, что вы заражены уже через несколько минут после укуса... сразу мчитесь в травмпункт», — заключил Рыбальченко.,

Ранее сервис «Кот Здоров» выяснил, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

