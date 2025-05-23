Названы самые опасные из-за клещей районы Подмосковья и Москвы
Самыми опасными районами Подмосковья по активности клещей являются Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинский. Об этом NEWS.ru заявил эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко.
По его словам, случаи укусов также фиксируются и в Москве, которая не считается эндемичным районом. Согласно данным Роспотребнадзора, об этом сообщали посетители парков Сокольники, Лосиный остров, Измайлово, Кусково и Серебряный бор.
Эксперт указал, что для защиты от кровопийц и заболеваний, которые они переносят, следует вакцинироваться.
«Советую не слушать народные приметы... Помните, что вы заражены уже через несколько минут после укуса... сразу мчитесь в травмпункт», — заключил Рыбальченко.,
Ранее сервис «Кот Здоров» выяснил, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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