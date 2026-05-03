СМИ: Россиянам приходится покупать лекарства, которыми их должны обеспечить бесплатно

Данные были представлены на XVI Всероссийском конгрессе пациентов. 47% участников исследования объяснили это тем, что их не устраивал выдаваемый по льготе аналог и что они хотели лечиться препаратом, который считают лучшим.

При этом государство пытается повысить доверие пациентов к отечественным препаратам и вписало такую цель в документ по развитию фармацевтического рынка — «Фарма 2030». По оценкам экспертов, уровень доверия растет. Однако, согласно опросу, если есть выбор между бесплатным российским и купленным за собственные деньги импортным, многие предпочтут последнее.

Российским фармкомпаниям приходится завоевывать лояльность не только пациентов, но и врачей, в том числе защищая свое доброе имя в суде.

Ранее стало известно, что в России цены на жизненно важные лекарства увеличились на 4,7% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

