СМИ: В Подмосковье не работает домашний интернет из-за «белых списков»
В московской области ограничения доступа к интернету у некоторых пользователей могут быть связаны с тем, что местные провайдеры используют инфраструктуру мобильных операторов, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на экспертов.
Так они отреагировали на слова жительницы Щелковского района Подмосковья, которая указала, что служба поддержки провайдера «Всем WiFi» сообщила ей об ограничении доступа к ресурсам не из «белого списка». Это будет происходить до конца майских праздников. Специалисты указывают, что для домашнего интернета «белые списки» не вводились.
Проблемы могу объясняться тем, что «Всем WiFi» работает через сотовых операторов, в результате чего на трафик компании накладываются все ограничения, введенные для мобильного интернета.
Жители Московской области сообщают о проблемах с домашним интернетом — вопреки ранее озвученным планам ограничить лишь мобильный интернет в майские праздники.
