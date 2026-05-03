В России расширен список профессий для альтернативной службы
3 мая 202602:01
В России вступил в силу приказ Министерства труда и соцзащиты, согласно которому список работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС) расширяется до 363 позиций, сообщает ТАСС.
Ранее в него входили 271 позиций. Теперь призывник вместо срочной службы может пройти АГС. В перечне есть травматолог-ортопед, невролог, водолаза, газосварщик, костюмер, настройщик пианино и роялей, электрик, зоолог и даже синоптик.
Перечень составлен с учетом предложений федеральных и региональных органов власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
