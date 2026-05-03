Зеленский ввёл санкции против главы Олимпийского комитета РФ Позднякова
3 мая 202603:32
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, сообщает Life.
Под ограничения также попал глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Всего в санкционный список включили пять физических лиц, трое из которых являются российскими гражданами.
Санкции вводятся на 10 лет. Они предусматривают, в том числе блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование официальных визитов.
Ранее Зеленский ввел санкции против Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
