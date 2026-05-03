Зампред «ВЭБ.РФ» отправлен под домашний арест за злоупотребление

В Москве Тверской суд поместил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и зампредседателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Артема Довлатова, сообщает ТАСС.

Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Другие подробности не сообщаются.

Довлатову 46 лет. Он начал работать в «ВЭБ.РФ» в 2016 году. Через год его назначили заместителем председателя госкорпорации. С 2020 года является заместителем председателя «ВЭБ.РФ».

Ранее в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями обвинили основателя «Русагро» Вадима Мошковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

