Зампред «ВЭБ.РФ» отправлен под домашний арест за злоупотребление
В Москве Тверской суд поместил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и зампредседателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Артема Довлатова, сообщает ТАСС.
Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Другие подробности не сообщаются.
Довлатову 46 лет. Он начал работать в «ВЭБ.РФ» в 2016 году. Через год его назначили заместителем председателя госкорпорации. С 2020 года является заместителем председателя «ВЭБ.РФ».
Ранее в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями обвинили основателя «Русагро» Вадима Мошковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп рассматривает военную операцию против Кубы
- Зеленский ввёл санкции против главы Олимпийского комитета РФ Позднякова
- Зампред «ВЭБ.РФ» отправлен под домашний арест за злоупотребление
- СМИ: В Подмосковье не работает домашний интернет из-за «белых списков»
- В России расширен список профессий для альтернативной службы
- Глава Туапсе: Загрязненный при атаке дронов пляж приведут в порядок к 1 июня
- СМИ: На Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова
- Пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области
- Создатели «Истории игрушек 5» поделились свежими кадрами из мультфильма
- Китай запретил исполнять санкции США против пяти китайских компаний