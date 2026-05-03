СМИ: Трамп рассматривает военную операцию против Кубы

По данным газеты, Вашингтон пытается убедить Гавану пойти на уступки, прежде всего в экономической сфере. США требуют приватизации кубинских государственных предприятий, привлечение иностранных инвестиций, улучшение доступа кубинцев к интернету, обязательство закупать американские энергоносители.

На Трампа давит кубинская диаспора во Флориде, где проживает множество его сторонников: согласно опросам, они поддержали бы военную операцию на Кубе. Пока администрация США делает ставку на диломатию.

Ранее Трамп пригрозил Кубе захватом. По его словам, Вашингтон направит к острову один из своих крупных кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

