СМИ: Трамп рассматривает военную операцию против Кубы
Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность применения военной силы против Кубы, сообщает Politico.
По данным газеты, Вашингтон пытается убедить Гавану пойти на уступки, прежде всего в экономической сфере. США требуют приватизации кубинских государственных предприятий, привлечение иностранных инвестиций, улучшение доступа кубинцев к интернету, обязательство закупать американские энергоносители.
На Трампа давит кубинская диаспора во Флориде, где проживает множество его сторонников: согласно опросам, они поддержали бы военную операцию на Кубе. Пока администрация США делает ставку на диломатию.
Ранее Трамп пригрозил Кубе захватом. По его словам, Вашингтон направит к острову один из своих крупных кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
