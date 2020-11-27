Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря

Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах РФ. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря. Об этом сообщил разработчик препарата центр «Вектор».

Там также отметили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.