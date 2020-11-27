Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря

Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах РФ. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря. Об этом сообщил разработчик препарата центр «Вектор».

Там также отметили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.

Вакцину «Спутник V» будут производить в Индии

По словам специалистов, при применении «ЭпиВакКороны» важно, чтобы человек был относительно здоровым. При этом диабет или сердечно-сосудистые заболевания не станут причиной, чтобы не делать прививку. Таких противопоказаний у препарата против коронавируса нет, сообщили в «Векторе».

Накануне новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает телеканал «360». Региональные медицинские учреждения получили уже вакцину и медики приступили к набору добровольцев для проведения пострегистрационных исследований.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры