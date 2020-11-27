Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря
Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах РФ. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря. Об этом сообщил разработчик препарата центр «Вектор».
Там также отметили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.
По словам специалистов, при применении «ЭпиВакКороны» важно, чтобы человек был относительно здоровым. При этом диабет или сердечно-сосудистые заболевания не станут причиной, чтобы не делать прививку. Таких противопоказаний у препарата против коронавируса нет, сообщили в «Векторе».
Накануне новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает телеканал «360». Региональные медицинские учреждения получили уже вакцину и медики приступили к набору добровольцев для проведения пострегистрационных исследований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru