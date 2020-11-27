Вакцину «Спутник V» будут производить в Индии

Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero будут производить в Индии более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Запуск производства запланирован на начало 2021 года, передает RT.

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Между тем, корреспондент телекомпании «360» Лена Силиванова стала добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», она рассказала, как все проходило и как себя чувствует на данный момент.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ИндияВакцина
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