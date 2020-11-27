Вакцину «Спутник V» будут производить в Индии
27 ноября 202011:36
Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero будут производить в Индии более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Запуск производства запланирован на начало 2021 года, передает RT.
Между тем, корреспондент телекомпании «360» Лена Силиванова стала добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», она рассказала, как все проходило и как себя чувствует на данный момент.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru