Российские ученые предложили новый метод выявления проблем с сердцем
Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) предлагают оценивать состояние сердца по трем показателям эхокардиографии. Такой подход поможет выявить группу риска быстрее, чем привычными способами, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Сегодня существуют разные способы диагностики сердечной недостаточности: эхокардиография, электрокардиограмма, МРТ, холтеровский мониторинг и другие.
Сотрудница института ПГУ Анастасия Щербинина пояснила, что они предлагают проводить диагностику с помощью трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ – УЗИ сердца), при которой оценивается показатель конструктивной работы, индекс конечного диастолического объема и индекс работы миокарда. Низкий уровень миокарда и высокий индекс диастолического объема указывают на проблемы с сердцем.
Такой метод дешевле и удобнее. Он неинвазивный и не имеет противопоказаний, отметили в ПГУ.
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