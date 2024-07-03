Российские ученые предложили новый метод выявления проблем с сердцем

Сегодня существуют разные способы диагностики сердечной недостаточности: эхокардиография, электрокардиограмма, МРТ, холтеровский мониторинг и другие.

Сотрудница института ПГУ Анастасия Щербинина пояснила, что они предлагают проводить диагностику с помощью трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ – УЗИ сердца), при которой оценивается показатель конструктивной работы, индекс конечного диастолического объема и индекс работы миокарда. Низкий уровень миокарда и высокий индекс диастолического объема указывают на проблемы с сердцем.

Такой метод дешевле и удобнее. Он неинвазивный и не имеет противопоказаний, отметили в ПГУ.

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