Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
Он отметил, что препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По словам Мурашко, это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного.
Ранее сообщалось, что в Москве 177 человек были выписаны из больниц после массового отравления салатами с фасолью из доставки и лечения ботулизма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru