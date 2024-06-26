Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма

Он отметил, что препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По словам Мурашко, это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного.

Ранее сообщалось, что в Москве 177 человек были выписаны из больниц после массового отравления салатами с фасолью из доставки и лечения ботулизма, передает «Радиоточка НСН».

