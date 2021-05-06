В ВТО призвали Москву рассмотреть возможность увеличения поставок вакцины от коронавируса
Ряд стран, в том числе Россию, Китай и Кубу призвали рассмотреть возможности увеличения поставок своих вакцин от COVID-19 в другие государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу.
По ее словам, это необходимо для увеличения объема препаратов от коронавируса в мире. Гендиректор отметила, что те, кому необходимо получить разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать.
Тем временем, специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова экспериментально доказали, что живая российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусом.
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