В ВТО призвали Москву рассмотреть возможность увеличения поставок вакцины от коронавируса

По ее словам, это необходимо для увеличения объема препаратов от коронавируса в мире. Гендиректор отметила, что те, кому необходимо получить разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать.

Тем временем, специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова экспериментально доказали, что живая российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусом.

