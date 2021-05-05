В центре Чумакова заявили, что вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19

Специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова экспериментально доказали, что живая российская вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусом.

Центр имени Чумакова проверил гипотезу вирусолога, академика Михаила Чумакова, который в 1960-х годах предположил, что вакцина от полиомиелита может смягчить течение гриппа.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе», — заявил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Ученый добавил, что исследователи «оставили в стороне» вакцинирование от полиомиелита как «"скоропомощностной" вариант».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУченые
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