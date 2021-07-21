В ВОЗ заявили о возможном появлении опасной разновидности коронавируса

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об угрозе появления более опасной, по сравнению с дельта-вариантом, разновидности COVID-19, сообщает ТАСС.

Более 500 тысяч китайцев призвали ВОЗ проверить лабораторию в США

По его словам, чем шире распространение коронавируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант. «И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало», — отметил он.

Как заявил Гебрейесус, к 8 августа, когда погаснет олимпийский огонь, по всему миру от COVID-19 умрет более 100 тысяч человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Организация планирует провести проверки в лабораториях, которые были в районе первых случаев заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры