В ВОЗ заявили о возможном появлении опасной разновидности коронавируса

По его словам, чем шире распространение коронавируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант. «И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало», — отметил он.

Как заявил Гебрейесус, к 8 августа, когда погаснет олимпийский огонь, по всему миру от COVID-19 умрет более 100 тысяч человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. Организация планирует провести проверки в лабораториях, которые были в районе первых случаев заболевания.

