«Коек достаточно»: Детский омбудсмен Москвы исключила закрытие школ из-за COVID-19
В столице надежная медицинская система, благодаря которой закрытие школ не понадобится, заявила Ольга Ярославская.
В Москве не планируется закрывать школы на карантин из-за коронавирусной инфекции, в городе сформирован достаточный коечный фонд для детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«В Москве сформирован достаточный коечный фонд для детей. Именно это и позволяет говорить нам о том, что никаких ограничительных мер, как закрытие школ, не будет. Есть определенная надежность медицинской системы, также открыты стационарные койки. Мы за эти полтора года научились все это делать быстро, четко и без потери для основного профиля той клинки, в которой открыт этот коечный фонд», - сказала Ярославская.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявил, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. По его словам, именно дети остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания.
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