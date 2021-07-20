В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса у беременных

Отмечается, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев. Как говорят в ВОЗ, имеющиеся данные указывают на то, что у заболевших беременных выше риск тяжелого течения болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.

По этой причине данная категория граждан является приоритетом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что применять вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовано в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

