В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса у беременных

Эксперты по иммунизации Всемирной организации здравоохранения призвали вакцинировать беременных женщин в связи с повышенным риском для них тяжелого течения заболевания коронавирусом, сказано в заявлении ученых.

Глава Минздрава заявил, что «Спутник V» не вредит при беременности

Отмечается, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев. Как говорят в ВОЗ, имеющиеся данные указывают на то, что у заболевших беременных выше риск тяжелого течения болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.

По этой причине данная категория граждан является приоритетом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что применять вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовано в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусБеременность
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