В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса у беременных
Эксперты по иммунизации Всемирной организации здравоохранения призвали вакцинировать беременных женщин в связи с повышенным риском для них тяжелого течения заболевания коронавирусом, сказано в заявлении ученых.
Отмечается, что прививка не является причиной отказа от грудного вскармливания младенцев. Как говорят в ВОЗ, имеющиеся данные указывают на то, что у заболевших беременных выше риск тяжелого течения болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста.
По этой причине данная категория граждан является приоритетом.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что применять вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовано в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru